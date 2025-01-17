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TV100 izlenme payı artan tek kanal oldu

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Türkiye'deki haber kanalları arasında izlenme payı artan tek kanal TV100 oldu. Sunucu Cansu Canan Özgen başarıya ilişkin, "Bu gurur hepimizin. Ben de izleyicilerimize size çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sizin teveccühleriniz." dedi.

Televizyon İzleme Araştırmaları şirketi ve kantar verilerine göre, Türkiye'deki haber kanallarının 2024 karnesi belli oldu. Haber kanallarının tamamının 2023 yılına oranla izlenme verileri düşerken TV100 izlenme payı artan tek kanal oldu.

"BU GURUR HEPİMİZİN"

TV100 sunucusu Cansu Canan Özgen başarıya ilişkin "Bu gurur hepimizin, bende izleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum çünkü sizin teveccühleriniz. Sizler bizim buradan göstermiş olduğumuz emeklere sahip çıkıyorsunuz. Bu bir ekip işi. TV100 ailesi olarak nitelendirdi ya ana haber sunucumuz, başarılı ekran yüzümüz Kübra Par, işte tam da bir aile olmanın verdiği o coşku başarıyı getiriyor. Bir ekip yarışı olduğunu, ekip işi olduğunu bunu anlamanın ve idrak etmenin vermiş olduğu veriler bunlar. Ben şahsım adına böyle ilkeli, tarafsız, 7/24 habercilik için yarışan ve hayatını bu işe koyan bir ekiple, bu ekibin parçası olduğum için ve bu bayrak yarışının bir paydaşı olduğum için çok mutluyum. Burada başta genel yayın yönetmenimiz, medya grup başkanımız, tüm yöneticilerimiz ve bütün çalışanlar olmak üzere hepimize çok teşekkür ediyorum. Sizin gösterdiğiniz bu teveccühte bizleri motive ediyor, daha fazlasını daha iyi yapmaya yönlendiriyor, Teşekkürler Türkiye." ifadelerini kullandı.

TV100 izlenme payı artan tek kanal oldu
Haberler.com / Çağla Taşçı - Medya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRamazan AKEL:

Bu siteyi tv100 satın almış galiba. Yakın zamanda böyle tv100'ü öven haberler çok fazla çıkmaya başladı.

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