TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 25 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 25 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 25 Ocak Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

25 OCAK CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: 20:00 Demir Maske

NOW: 20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

ATV: 20:00 Can Borcu

Kanal D: 20:00 Uzak Şehir

Star TV: 20:00 Baskın

TRT 1: 20.00 Gönül Dağı

Tv8: 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm