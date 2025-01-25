Üye Girişi
Haberler
Rakam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler

Rakam veren Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Tanju Özcan'ın otel yangınına ilişkin sözleri Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?

TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 Ocak Cumartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 25 Ocak TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 25 Ocak yayın akışında neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 25 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 25 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 25 Ocak Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

25 OCAK CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: 20:00 Demir Maske

NOW: 20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

ATV: 20:00 Can Borcu

Kanal D: 20:00 Uzak Şehir

Star TV: 20:00 Baskın

TRT 1: 20.00 Gönül Dağı

Tv8: 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
img

4 kadın asker böyle teslim edildi
img

Trump ortalığı fena karıştıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın faciasında ölen Özüm'ün ablası otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Özüm'ün ablası cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Yangın faciasında 9 kişi tutuklandı, işte elektrikçinin ifadesi

9 kişi tutuklandı, işte ortaya çıkan ilk ifade
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.