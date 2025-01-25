TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
25 Ocak Cumartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 25 Ocak TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 25 Ocak yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 25 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 25 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 25 Ocak Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
25 OCAK CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
Show TV: 20:00 Demir Maske
NOW: 20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
ATV: 20:00 Can Borcu
Kanal D: 20:00 Uzak Şehir
Star TV: 20:00 Baskın
TRT 1: 20.00 Gönül Dağı
Tv8: 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm