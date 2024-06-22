TV YAYIN AKIŞI 22 HAZİRAN: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
22 Haziran tarihli TV yayın akışı ve bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu. Yayın akışına göre, birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. 'Bu akşam hangi diziler var?' sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi 'Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var?' sorusunu araştırıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var?
Bugün hangi diziler var ve 22 Haziran 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 22 Haziran 2024 Cumartesi TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 22 Haziran 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 22 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 06:00 Baba
- 08:00 Yerli Sinema İyi Aile Çocuğu
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Yerli Sinema Aslan Bacanak
- 15:00 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Yabancı Sinema Av
- 01:45 Yabancı Sinema Av
- 03:30 Kızılcık Şerbeti
KANAL D
- 07:00 Afili Aşk
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 Yerli Sinema Şimdi Aşk
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yalan
- 23:15 Çok Akustik
- 01:45 Güneşin Kızları
- 03:45 Müzik Arası
- 05:00 Tatlı İntikam
NOW
- 07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Memet Özer ile Mutfakta
- 12:15 Kamera Arkası
- 13:00 Yasak Elma
- 16:15 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 Sen Çal Kapımı
- 23:30 Yabani
- 02:15 Mucize Doktor
- 04:45 Yaz Şarkısı
- 06:00 Her Yerde Sen
STAR TV
- 08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
- 09:30 Özlem Denizmen İle Para Durumu
- 10:30 Hanım Köylü
- 12:00 Ada Masalı
- 14:00 Dolunay
- 16:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 İbo Show
- 23:30 Yabancı Sinema Banka İşi
- 01:30 Yabancı Sinema Banka İşi
- 03:15 Dolunay
- 04:30 Erkenci Kuş
- 06:30 Pulsar
ATV
- 07:30 ATV'de Hafta Sonu
- 10:00 Yabancı Sinema Vahşetin Çağrısı
- 12:00 Yerli Sinema Görevimiz Tatil
- 14:00 Yerli Sinema Oflu Hoca Trakya'da
- 15:50 Alan
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Aşk Uykusu
- 22:00 Alan
- 01:00 Yerli Sinema Sağ Salim 2: Sil Baştan
- 02:50 Yerli Sinema Aşk Sana Benzer
- 04:50 Kalp Yarası
TV8
- 07:45 Süper Bir Takım
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 Bir Yemek Olsan
- 10:00 Gazete Magazin
- 14:15 Yabancı Sinema Eski Dost
- 16:30 Çarkıfelek
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00.15 Survivor Ekstra
- 02.30 Yabancı Sinema
- 05:00 Dizi
TRT 1
- 06:10 Beni Böyle Sev
- 08:05 9. Hariciye Koğuşu
- 10:00 Hayallerinin Peşinde
- 11:30 Yerli Sinema "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı"
- 13:00 Seksenler
- 16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Gürcistan-Çekya"
- 18:00 Ana Haber
- 19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Türkiye-Portekiz"
- 22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Belçika-Romanya"
- 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:50 Seksenler
- 04:00 Hayallerinin Peşinde