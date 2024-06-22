TV YAYIN AKIŞI 22 HAZİRAN: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

Bugün hangi diziler var ve 22 Haziran 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 22 Haziran 2024 Cumartesi TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 22 Haziran 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 22 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

06:00 Baba

08:00 Yerli Sinema İyi Aile Çocuğu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Aslan Bacanak

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Yabancı Sinema Av

01:45 Yabancı Sinema Av

03:30 Kızılcık Şerbeti

KANAL D

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yerli Sinema Şimdi Aşk

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

23:15 Çok Akustik

01:45 Güneşin Kızları

03:45 Müzik Arası

05:00 Tatlı İntikam

NOW

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Yasak Elma

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

23:30 Yabani

02:15 Mucize Doktor

04:45 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV

08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen İle Para Durumu

10:30 Hanım Köylü

12:00 Ada Masalı

14:00 Dolunay

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Ana Haber

20:00 İbo Show

23:30 Yabancı Sinema Banka İşi

01:30 Yabancı Sinema Banka İşi

03:15 Dolunay

04:30 Erkenci Kuş

06:30 Pulsar

ATV

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Yabancı Sinema Vahşetin Çağrısı

12:00 Yerli Sinema Görevimiz Tatil

14:00 Yerli Sinema Oflu Hoca Trakya'da

15:50 Alan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Aşk Uykusu

22:00 Alan

01:00 Yerli Sinema Sağ Salim 2: Sil Baştan

02:50 Yerli Sinema Aşk Sana Benzer

04:50 Kalp Yarası

TV8

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Yabancı Sinema Eski Dost

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00.15 Survivor Ekstra

02.30 Yabancı Sinema

05:00 Dizi

TRT 1