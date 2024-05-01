TV 8.5 (TV 8 Buçuk) Güncel HD frekans değerleri nedir? TV 8.5 Türksat uydu frekans, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 8.5 canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki TV 8.5'un frekans bilgileri nedir? TV 8.5 polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? TV 8.5 canlı izleme linki haberimizde.

TV 8.5 NE ZAMAN AÇILDI? TV 8.5 KANALI HAKKINDA BİLGİLER

TV8,5, 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yayın yapmakta olan spor kanalıdır. Aynı zamanda kanal gündüzleri de eğlence kanalı olarak da yayın yapar. Sahibi Acun Ilıcalı olup kanalın tanıtımı 6 Ekim 2016 tarihinde Türkiye - Ukrayna maçının 26. dakikasında maçın spikeri Melih Gümüşbıçak tarafından yapıldı.

Kanal, 7 Ekim 2016 gece yarısı itibarı ile yayına başladı ve ilk program olarak Türkiye - Ukrayna maçının tekrarını yayınladı.

Spor kanalı olarak yayın hayatına başlayan TV8,5, 21 Ekim 2016 tarihinde format değişikliğine giderek eğlence kanalları listesine katıldı.

3 Mart 2017'de kanal HD yayına başlamıştır.

16 Mart 2019'da kanal KabloTV'ye eklenmiştir.

3 Nisan 2020'de Acun Medya'nın tek taraflı aldığı kararla kanal Digiturk'ten çıkarılmış daha sonradan 5 Ağustos 2022'de tekrar eklenmiştir.

5 Ağustos 2022 tarihinden itibaren spor yayınlarına yeniden başlamış oldu.

TV 8.5 HD HANGİ KANALLARDA?

TV8,5 HD, 3 Mart 2017'de kurulan, TV8,5 ile eş zamanlı yayın yapan TV8,5'un yüksek çözünürlüklü kanalıdır.

TV8,5 HD, Türksat 4A 12356 H 7100 2/3 frekansından, Turkcell TV+ 41. kanaldan, tivibu 52. kanaldan, D-Smart 47. kanaldan, Digiturk 55. kanaldan ve KabloTV 41. kanaldan izlenebilmektedir.

TV 8.5 HD FREKANS BİLGİLERİ

TV 8.5 kanalının HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12346

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol Oranı : 9600

FEC : 3/4

TV 8.5 CANLI İZLE

TV 8.5 kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

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