Tuzla’da otobüste gerilim: Başörtüsüne yönelik skandal ifadeler tepki çekti

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir İETT otobüsünde iki kadın yolcu arasında çıkan yer tartışması, başörtüsüne yönelik sözlü saldırıya dönüştü. O anlar, otobüste bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Tuzla-Tepeören hattında seferde olan belediye otobüsünde çekildiği belirtilen görüntülerde, otobüs içinde başlayan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü görüldü.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Otobüsün koridorunda durma ve yolu tıkama meselesi nedeniyle başladığı anlaşılan gerginlikte, tarafların birbirlerine yüksek sesle tepki gösterdiği görüldü. Tartışma sırasında kadınlardan birinin, diğerine yönelik sözlü ifadeleri dikkat çekti.

BAŞÖRTÜSÜNE YÖNELİK SÖZLER

Görüntülerde, taraflardan birinin diğerine, “Susup sana hanımefendiliği öğreteceğim. Sen kafandaki tülbenti bir çıkart, ondan sonra belli ol” dediği duyuldu.

YOLCUDAN TEPKİ

Bu sözlere tepki gösteren yolcu ise başörtüsünün konuyla ilgisi olmadığını belirterek, “Ne alakası var kafamdaki tülbentle? Şoför bey plakayı verin” ifadelerini kullandı.