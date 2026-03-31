Tuzla’da otobüste gerilim: Başörtüsüne yönelik skandal ifadeler tepki çekti
İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir İETT otobüsünde yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek gündem oldu. İki kadın yolcu arasında başlayan gerginliğin, başörtüsüne yönelik sözlü ifadelerin kullanıldığı bir tartışmaya dönüştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İstanbul Tuzla'da bir İETT otobüsünde iki kadın yolcu arasında yer tartışması başörtüsüne yönelik sözlü saldırıya dönüştü.
- Tartışmada bir kadın diğerine 'Susup sana hanımefendiliği öğreteceğim. Sen kafandaki tülbenti bir çıkart, ondan sonra belli ol' dedi.
- Diğer yolcu başörtüsünün konuyla ilgisi olmadığını söyleyerek 'Ne alakası var kafamdaki tülbentle? Şoför bey plakayı verin' ifadelerini kullandı.
İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir İETT otobüsünde iki kadın yolcu arasında çıkan yer tartışması, başörtüsüne yönelik sözlü saldırıya dönüştü. O anlar, otobüste bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan ve Tuzla-Tepeören hattında seferde olan belediye otobüsünde çekildiği belirtilen görüntülerde, otobüs içinde başlayan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü görüldü.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ
Otobüsün koridorunda durma ve yolu tıkama meselesi nedeniyle başladığı anlaşılan gerginlikte, tarafların birbirlerine yüksek sesle tepki gösterdiği görüldü. Tartışma sırasında kadınlardan birinin, diğerine yönelik sözlü ifadeleri dikkat çekti.
BAŞÖRTÜSÜNE YÖNELİK SÖZLER
Görüntülerde, taraflardan birinin diğerine, “Susup sana hanımefendiliği öğreteceğim. Sen kafandaki tülbenti bir çıkart, ondan sonra belli ol” dediği duyuldu.
YOLCUDAN TEPKİ
Bu sözlere tepki gösteren yolcu ise başörtüsünün konuyla ilgisi olmadığını belirterek, “Ne alakası var kafamdaki tülbentle? Şoför bey plakayı verin” ifadelerini kullandı.