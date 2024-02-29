Tuzla belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2019 Yerel Seçimlerinde; belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Tuzla belediyesi hangi parti? Tuzla belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları!

TUZLA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Tuzla İlçesi'nde gerçekleşen yerel seçim sonuçlarına göre, AK Parti'den Şadi Yazıcı 74,227 oy alarak %50,52 oranında destek kazanmıştır. CHP'den Salim Gürsoy ise 67,912 oy alarak %46,22 oranında destek elde etmiştir. Saadet Partisi'nden Resul Kılıç 2,364 oy (%1,61), BBP'den Sedef Arzu Ur 1,521 oy (%1,04), ve DSP'den Akın Tekdal 426 oy (%0,29) almıştır. Toplamda, AK Parti'nin oy oranı diğer partilerden daha yüksektir ve %50,52'lik oy oranıyla Tuzla Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştır. Buna göre Tuzla belediyesi %50,52'lik oy oranıyla AK Parti seçilmiştir.