Tuvalu'nun hangi kıtada olduğu merak konusu olmuştur. Tuvalu, küçük bir ada ülkesi olup, Pasifik Okyanusu'nda yer almaktadır. Peki, Tuvalu hangi kıtada, nerede? Tuvalu vize istiyor mu? İşte detaylar...

Tuvalu hangi kıtada, nerede? Tuvalu vize istiyor mu?

Tuvalu, sade güzelliği, kültürel zenginlikleri ve sıcakkanlı insanları ile Pasifik Okyanusu'nda bir vaha gibidir. 11 bin civarındaki nüfusu, Avustralya Doları'nın kullanımı ve Tuvalca ile İngilizce'nin resmi diller olması, ülkenin sadece doğa severler için değil, aynı zamanda huzurlu bir tatil arayanlar için de ideal bir tercih olduğunu göstermektedir. Tuvalu, keşfetmeye hazır olanlar için adeta bir Pasifik cennetidir.

TUVALU COĞRAFİ KONUMU

Tuvalu, Pasifik Okyanusu'nda, Avustralya ve Hawaii'nin kuzeyinde yer almaktadır. Ada ülkesi, Mikronezya'nın bir parçasıdır.

TUVALU NÜFUSU NE KADAR?

Tuvalu'nun nüfusu, yaklaşık olarak 11 bin kişidir. Bu, dünyanın en küçük nüfuslu ülkelerinden biri olduğunu gösterir.

TUVALU PARA BİRİMİ

Tuvalu'nun resmi para birimi Avustralya Doları'dır (AUD). Avustralya Doları, ülkede kullanılan ve ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan bir para birimidir.

TUVALU RESMİ DİLİ

Tuvalu'nun resmi dili Tuvalca ve İngilizce'dir. Tuvalca, yerel halk arasında yaygın olarak konuşulmaktadır.

TUVALU VİZE POLİTİKASI

Tuvalu, birçok ülke vatandaşına vize muafiyeti tanıyan bir ülkedir. Ancak, seyahat etmeyi düşünenlerin güncel vize politikasını kontrol etmeleri her zaman önemlidir.