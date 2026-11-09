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Tutak İlçesinde Şehit Erol Duru Polis merkezi Törenle hizmete açıldı

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Tutak İlçesinde Şehit Erol Duru Polis merkezi Törenle hizmete açıldı
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Ağrı Valisi Dr. Önder BOZKURT ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken KİLERCİ, Tutak İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde hizmet verecek olan Şehit Erol Duru Polis Merkezi Amirliğinin açılış törenine katıldı.

Ağrı Valisi  Dr. Önder BOZKURT ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken KİLERCİ, Tutak İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde hizmet verecek olan Şehit Erol Duru Polis Merkezi Amirliğinin açılış törenine katıldı.

ŞEHİT EROL DURU POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

Açılış programı öncesinde aziz şehidimiz Erol DURU’nun kıymetli annesini ziyaret eden Vali BOZKURT, şehit ailesiyle bir süre sohbet ederek hâl ve hatırlarını sordu, ailenin talep ve düşüncelerini dinledi.

Açılış programına Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Milletvekili Ruken Şahin Kilerci, Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder,  Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun ve beraberindeki protokol üyeleri katıldı.

Şehidimiz Erol DURU’nun adını yaşatacak olan polis merkezi amirliğinin ilçemizin huzur ve güvenliğine katkı sunmasını temenni ediyor, yeni hizmet binasının Tutak’a ve emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Aziz şehidimiz Erol DURU’yu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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