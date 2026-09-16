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Türkoğlu’nda 3 Gündür Haber Alınamayan Esnaf İş Yerinde Ölü Bulundu

Türkoğlu’nda 3 Gündür Haber Alınamayan Esnaf İş Yerinde Ölü Bulundu
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kendisinden yaklaşık 3 gündür haber alınamayan şarküteri işletmecisi Serhat Kılıç, iş yerinde ölü bulundu. Kılıç'ın göğüs bölgesinden vurulmuş halde bulunduğu öğrenildi.

Olay, Türkoğlu Merkez Çarşı’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şarküteri işletmeciliği yapan Serhat Kılıç’tan yaklaşık 3 gündür haber alamayan yakınları ve çevredeki esnaf, iş yerinin arka kapısının açık olduğunu fark etti.

İş yerine giren esnaf, Kılıç’ı hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serhat Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç’ın göğüs bölgesinden vurulmuş halde bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde inceleme yaparken, olayın nasıl meydana geldiğinin ve Kılıç’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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