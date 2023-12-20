Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi Beratı Sahiplerini Buldu!

Türkiye Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) tarafından düzenlenen bir törenle Avni Ongurlar, Aydın Karacabay ve Recep İncecik'e Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi Beratı verildi. Bu üç isim, Türkiye'nin kültür ve turizm alanındaki değerlerini tanıtmak adına görevlendirildi.

Türkiye Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) tarafından her yıl düzenlenen geleneksel ödül töreninde, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçileri bu yıl da büyük bir coşkuyla açıklandı. Hafız Mustafa Tatlıcılık ve Lokumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongurlar, Levni Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Karacabay ve Gastronom/Şef ile İttifak Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Recep İncecik, üstün hizmetleri ve katkıları dolayısıyla Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi Beratı ile ödüllendirildi.

Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız tarafından imzalanan özel beratta şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'nin saygınlığı, turizmin yaygınlığı ile artar anlayışıyla, ülkemiz kültürel, tarihsel ve doğal zenginlikleri, UNESCO tarafından tescilli miras alanlarıyla dünyanın en saygın turizm destinasyonlarından biridir. Tüm semavi dinlere ev sahipliği yaparken, kutsal mabetleri koruyarak dünya insanlarını ağırlayan Türkiye, aynı zamanda hoşgörüsü ve misafirperverliği ile medeniyetler ittifakının öncülerinden biridir. Samimi ve dostane yaklaşımlarınız ile ülkemizin tanıtımına sağladığınız desteklerden dolayı, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi olmanızdan onur duyar, şükranlarımızı sunarım."

TÜRKİYE BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP

Türkiye Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız, ülkemizin markalaşmasının sadece söylemlerle değil, sahip olduğu doğal zenginlikler, tarihi ve kültürel miraslar, dünya insanlarının ilgisini çeken ürünler ve markalar, gastronomi başarıları, hizmet sektöründeki kalite gibi faktörlerle gerçekleştiğini vurguladı. Yıldız, bu değerlendirmeleri yaptığı açıklamasında, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli tanıtım çalışmalarıyla öne çıkarmak ve bu başarıları sağlayanları ödüllendirmenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

TANITIM ÇALIŞMALARI ARTTIRILMALI

Turist sayısındaki artışın ekonomiye sağladığı katkıların yanı sıra, dünya çapında kabul gören markaların, değerlerin ve yetenekli insanların ülke ekonomisine büyük pozitif etkiler sağladığına dikkat çeken Yıldız, tanıtım çalışmalarının bu potansiyeli daha da güçlendireceğini belirtti. Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması misyonunun yanı sıra, bu başarıların arkasındaki emeği geçenleri ödüllendirme, kamuoyunu bilinçlendirme ve yeni miras alanlarını dünyaya sunma gibi önemli hedefleri olduğunu söyledi.

ÜÇ DEĞERLİ İSİM KÜLTÜR VE TURİZM ELÇİSİ BERATI OLDU

Yıldız, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi beratlarını kazanan gastronomi, konaklama ve imalat sektöründeki üç değerli isme duyduğu onur ve gururu dile getirirken, bu başarıların Türkiye'nin saygınlığını artıracağını vurguladı. Ayrıca, marifetlerin takdir edilmesi ve kamuoyuyla paylaşılmasının, birçok başarılı insanı heyecanlandırarak gayretlendireceğini belirtti. Yıldız, turizmin yaygınlığının Türkiye'nin saygınlığını artıracağına olan inancını vurgulayarak açıklamalarını tamamladı.