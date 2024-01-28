Türkiye'nin illerinden kaç tanesi sesli harflerle başlar? Hangi illerin adı sesli harflerle başlıyor?
Türkiye'nin illerinden kaç tanesi sesli harfle başladığı merak konusu oluyor ve araştırma konusu haline geliyor. Bu konu zaman zaman arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye'nin illerinden kaç tanesi sesli harflerle başlar? Hangi illerin adı sesli harflerle başlıyor?
Türkiye'nin illerinden kaç tanesi sesli harflerle başlar? Sorusu, zaman zaman ödevlerde ve yarışmalarda yer alması nedeniyle birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Farklı nedenler yüzünden sesli harflerle başlayan kelimeler internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Türkiye'nin illerinden kaç tanesi sesli harflerle başlar? Hangi illerin adı sesli harflerle başlıyor?
TÜRKİYE'NİN İLLERİNDEN KAÇ TANESİ SESLİ HARFLERLE BAŞLAR?
Sesli harfle başlayan Türkiye illeri şunlardır:
Adana
Edirne
Eskişehir
Elazığ
Isparta
İstanbul
İzmir
Amasya
Antalya
Ankara
Bu listede yer alan iller, isimlerine "A", "E", "I", "İ", "O", veya "U" sesli harflerle başlayan illerdir.