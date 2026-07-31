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Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama bekleniyor

Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama bekleniyor
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Türkiye genelinde TürkNet kullanıcıları geniş çaplı internet erişim sorunu yaşadı. Kesinti nedeniyle binlerce abone internete bağlanamazken, mobil uygulama ve çağrı merkezine erişimde de sorun yaşandığı bildirildi. Şirketten kesintinin nedeni ve ne zaman giderileceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye genelinde TürkNet kullanıcıları, internet erişiminde yaşanan geniş çaplı kesinti nedeniyle bağlantı sorunu yaşıyor. Kesintiden etkilenen binlerce abone, sabit internet hizmetine erişemezken TürkNet'in mobil uygulamasının da kullanılamadığı bildiriliyor.

ÇAĞRI MERKEZİNE DE ULAŞILAMIYOR

İnternet erişim sorununun ardından kullanıcılar, müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeye çalıştı. Ancak çok sayıda abone, çağrı merkezine ulaşamadıklarını ve telefon hatlarının yanıt vermediğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADA ŞİKAYETLER ARTTI

Kesintinin ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı, hem internet bağlantısının kesildiğini hem de müşteri hizmetlerine erişemediklerini belirten paylaşımlar yaptı. Sorunun Türkiye genelindeki aboneleri etkilediği öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

TürkNet'ten yaşanan kesintiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun neden kaynaklandığı ve internet erişiminin ne zaman normale döneceği ise belirsizliğini koruyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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