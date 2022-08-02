EMK 27 Ağustos 2020 yılından itibaren faaliyete başladı. Türkiye EMK nedir ve EMK ne işe yarar sorularına yanıt aranıyor. Türkiye EMK nedir? EMK anlamı ne? Türkiye EMK nedir? EMK anlamı ne? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE EMK NEDİR?

Türkiye Hayat Emeklilik ifadesinin kısaltması olan EMK 27 Ağustos 2020 yılından itibaren faaliyet göstermeye başladı. Emeklilik, 18 bölge müdürlüğü, 100'e yakın butik acentesi, 5.000'e yakın banka şubesi ile hizmet vermektedir. Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş'nin, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile birleşmesiyle kurulmuştur. Çatı markası Türkiye Sigorta olan Türkiye Hayat Emeklilik'in ana hissedarı, TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi'dir. Bireysel Emeklilik (BES), otomatik katılım, hayat ve ferdi kaza sigortası türlerinde hizmet vermektedir.