Türkiye'de Sezaryen doğum oranı yüzde kaçtır? Dünya Sağlık Örgütüne göre, yaklaşık yüzde 15 olması gereken, Norveç'te ve Hollanda'da yüzde 15 olan ...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Dünya Sağlık Örgütüne göre, yaklaşık yüzde 15 olması gereken, Norveç'te ve Hollanda'da yüzde 15 olan sezaryen doğum oranı Türkiye'de yüzde kaçtır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE GÖRE, YAKLAŞIK YÜZDE 15 OLMASI GEREKEN, NORVEÇ'TE VE HOLLANDA'DA YÜZDE 15 OLAN SEZARYEN DOĞUM ORANI TÜRKİYE'DE YÜZDE KAÇTIR?

A: 30

B: 40

C: 50

D: 60

Cevap: 60