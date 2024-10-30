Türkiye'de sakal ektiren ve intihar eden Fransız'ın ameliyatını yapan emlakçı kim?

Türkiye'ye sakal ektirmeye gelen 24 yaşındaki Fransız öğrenci Mathieu Vigier Latour, operasyonun başarısız olmasının ardından depresyona girdi. Latour, operasyondan 3 ay sonra intihar ederek canına kıyarken, ameliyatı bir doktorun değil emlakçının yaptığı iddia edildi. Türkiye'de sakal ektiren ve intihar eden Fransız'ın ameliyatını yapan emlakçı kim?

TÜRKİYE'DE SAKAL EKTİREN VE İNTİHAR EDEN FRANSIZ'IN AMELİYATINI YAPAN EMLAKÇI KİM?

Fransa'dan Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki öğrenci Mathieu Vigier Latour, İsranbul'da bir klinikte sakal ektirdi. Operasyonun ardından yüzünde ciddi bir şişlik fark eden genç, sakalları da istediği gibi çıkmayınca depresyona girdi. Travmayı bir türlü atlatamayan Latour, operasyondan 3 ay sonra intihar etti.

Kliniğin Sağlık Bakanlığı onaylı olduğu öğrenilirken, skandal bir iddia ortaya atıldı. Sakal ekim operasyonunu uzman bir cerrahın değil, bir emlakçının gerçekleştirdiği öne sürüldü. Detaylar açıklanmadı.