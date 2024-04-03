Türker İnanoğlu öldü mü, neden öldü? Türker İnanoğlu'nun hastalığı nedir? soruları merak ediliyor. Ünlü sinema yapımcısı Türker İnanoğlu'nun vefatı üzerine, hastalığı gündeme geliyor. İnanoğlu'nun ne hastalığı olduğu ve neden hayatını kaybettiği konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Türker İnanoğlu neden öldü? Türker İnanoğlu'nun hastalığı nedir?

TÜRKER İNANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak nam salan ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

TÜRKER İNANOĞLU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Ünlü yönetmenin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." ifadelerini kullandı.