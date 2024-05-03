TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI: 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük günü sözleri!
Her yıl 3 Mayıs'ta kutlanan Türkçülük Günü, Türk dilinin ve kültürünün önemini vurgulayan bir gündür. Bu özel gün, Türkçülük akımının değerlerini ve Türk kimliğinin önemini hatırlatır. Ayrıca, bu günün anlamını pekiştiren birçok anlamlı söz ve şiir bulunmaktadır.
3 Mayıs Türkçülük Günü olarak kutlanmaktadır. 3 Mayıs 1944 yılında gerçekleşen "Ankara Nümayışı''nı anmak adına ilk olarak 1945 yılında kutlanmıştır. Peki, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük günü sözleri!
TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR?
Irkçılık-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan "Ankara Nümayişi"ni anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçüler Günü adını almıştır.
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI
- 3 Mayıs Türk milliyetçilerinin ,Türk milletinin varlık davasında çektikleri ıstırabın, elemin, gözyaşının ifadesidir.
- Türk Devleti'nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti'nin teminatı ve istikbali gençliktir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.
- Büyük Milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk Milliyetçilerinin doğum günü olan 3 Mayıs Türk Milliyetçilerinin Bayraklaşan hareketidir.
- "Hürriyetin tek garantisi mülkiyettir."
- Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki: Onu vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir.