Turkcell çöktü mü? 2 Kasım Turkcell mobil internette problem mi var?

Güncelleme:
2 Kasım akşam saatlerinde bazı Turkcell aboneleri, telefon görüşmeleri ve mobil internet bağlantısında kesintiler yaşandığını dile getirdi. Kullanıcılar, özellikle belirli bölgelerde iletişimde aksaklıklar meydana geldiğini belirterek durumun nedenini öğrenmeye çalıştı.

Zaman zaman yoğun ağ trafiği veya teknik altyapı sorunları nedeniyle benzer problemler yaşanabiliyor. 2 Kasım Pazar günü de Turkcell aboneleri, hem mobil internet hem de sesli aramalarda geçici bağlantı sıkıntıları yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Birçok kullanıcı, kesintinin kaynağını öğrenmek için Turkcell müşteri hizmetleriyle iletişime geçti.

TURKCELL'DE ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

2 Kasım akşam saatlerinde bazı Turkcell aboneleri, mobil internet bağlantılarında aksaklıklar olduğunu bildirdi. Kullanıcılar, özellikle veri bağlantısının çekmediğini ve internete erişimde zorluk yaşandığını ifade etti.

KULLANICILAR SORUNU RAPORLADI

Turkcell'e ait servislerde yaşanan bu durum, kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem oldu. Kullanıcılar, yaşadıkları bağlantı sorunlarını paylaşarak durumun yaygın olduğunu belirtti.

RAPORLARDA SİSTEMSEL SIKINTI GÖRÜLÜYOR

Çeşitli hata bildirim sitelerinde de Turkcell servislerinde erişim problemleri yaşandığına dair raporlar yer aldı. Bu raporlar, mobil ağ bağlantılarında geçici kesintiler olabileceğini ortaya koydu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu ana kadar Turkcell tarafından konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, sorunun kısa sürede giderilmesini bekliyor.

Hata raporu:

Turkcell çöktü mü? 2 Kasım Turkcell mobil internet neden çekmiyor, problem mi var?downdetector.tr

Bazı yorumlar:

"Bir saattir bekletiliyorum"

"Müşteri hizmetlerine bağlanamıyoruz sürekli bekletme"

Osman DEMİR
Osman DEMİR
500
