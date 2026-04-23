Türk tasarımcı İzel Sandıkçı New York’ta ilk defilesini gerçekleştirdi

New York’ta düzenlenen Fashion Night Out Westchester defilesi, bağımsız tasarımcıları moda profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle bir araya getiren önemli bir platform olarak öne çıkıyor. 2018'den bu yana her yıl düzenlenen FNO Westchester, her etkinlikte yüzlerce moda profesyoneli, alıcı ve basın mensubunu ağırlamaktadır. Etkinlik, Westchester’daki HudCo etkinlik alanında gerçekleştirildi.

Northern Westchester Moms ve Hudson Social başta olmak üzere çeşitli sponsorların desteğiyle gerçekleşen organizasyon, yükselen tasarımcılara koleksiyonlarını profesyonel bir podyum ortamında sunma imkânı sağlıyor. FNO Westchester, Andrew McManus, Colleen Cushman ve Juan Delgado tarafından kurulan bir defile serisi olarak biliniyor.

Etkinliğin öne çıkan isimleri arasında, Türkiye'nin en büyük pop yıldızı Semicenk'in sahne kostümlerini ve Manga, Koray Avcı, Enis Arıkan gibi isimlerin styling çalışmalarını üstlenmiş Türk tasarımcı İzel Sandıkçı yer aldı. Sandıkçı, erkek giyim odağında geliştirdiği tasarımlarını New York’ta kendi adıyla podyuma taşıdı.

Tasarımcının koleksiyonunda yüzey tasarımı öne çıkarken, deri detaylar ve farklı kumaş parçalarının bir araya getirildiği yapılar dikkat çekti. Mevcut materyallerin dönüştürülmesine dayalı üretim yaklaşımıyla çalışan Sandıkçı, sürdürülebilirliği doğrudan tasarım sürecinin bir parçası olarak ele alıyor.

Parsons School of Design’da yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sandıkçı, bu yaklaşımı New York’ta gerçekleştirdiği defileler aracılığıyla pratiğe taşıyor. QS dünya sıralamalarında sürekli olarak en iyi moda okulları arasında gösterilen Parsons'ta "Kumaş Manipülasyonu ve Sistemik Yaklaşımlar Yoluyla Sürdürülebilir Bir Marka Tasarlamak" başlıklı tezini yazan Sandıkçı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın liyakate dayalı tam burs programıyla bu eğitimi tamamladı. Ayrıca Marmara Üniversitesi'nde "Giyimde Yüzey Tasarımının Tasarımcı Marka Tanınmasındaki Rolü" üzerine Tekstil yüksek lisansı da bulunan tasarımcı, sürdürülebilir moda ve materyal odaklı tasarım alanındaki akademik birikimini New York’ta gerçekleştirdiği defileler aracılığıyla pratiğe taşıyor.

New York’ta gerçekleştirdiği bu defileyle Sandıkçı erkek giyimi odağında geliştirdiği yüzey ve materyal temelli koleksiyonunu uluslararası bir podyumda sunmuş oldu.

Ayça Elal
