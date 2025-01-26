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Türk Medeni Kanunu'na göre, çocuğu olmayan, ebeveyni hayatta olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?

Türk Medeni Kanunu'na göre, çocuğu olmayan, ebeveyni hayatta olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türk Medeni Kanunu'na göre, çocuğu olmayan, ebeveyni hayatta olanve vasiyet birakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türk Medeni Kanunu'na göre, çocuğu olmayan, ebeveyni hayatta olanve vasiyet birakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türk Medeni Kanunu'na göre, çocuğu olmayan, ebeveyni hayatta olan ve vasiyet birakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?

TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE, ÇOCUĞU OLMAYAN, EBEVEYNİ HAYATTA OLANVE VASİYET BİRAKMAMIŞ EVLİ BİRİNİN MİRASI NASIL PAYLAŞTIRILIR?

A: Tamamı eşine kalır

B: Yarısı eşine yarısı ebeveynine kalır

C: Üçte ikisi eşine üçte biri ebeveynine kalır

D: Tamamı ebeveynine kalır
Cevap : Açıklanıyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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