Turgutlar köyü nerede? TRT Belgesel Yeşil Güzergah Turgutlar köyü hangi şehirde? - Haberler

Yeşil Güzergah Turgutlar köyü nerede, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Yeşil Güzergah belgeselinin çekildiği Turgutlar köyü nerede? Turgutlar köyü hangi şehirde?

YEŞİL GÜZERGAH TURGUTLAR KÖYÜ NEREDE?

Turgutlar Köyü Muğla şehrine bağlıdır. Turgut semtinde bulunan Turgutlar Köyü Yatağan ilçesine bağlıdır. Turgutlar Köyü bağlı olduğu Yatağan ilçe merkezine 19 kilometre mesafe uzaklıktadır. Turgutlar Köyü Muğla şehir merkezine mesafesi ise yaklaşık 43 kilometredir.

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