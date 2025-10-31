Türev Uludağ kimdir? MasterChef konuğu Türev Uludağ kaç yaşında, nereli?

31 Ekim 2025 Cuma akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde konuk şef Türev Uludağ yer aldı. Programda yarışmacılar, Uludağ'ın özel tarifini en iyi şekilde hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Peki Türev Uludağ kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte başarılı şefin kariyerine ve hayatına dair dikkat çeken detaylar...

TÜREV ULUDAĞ KİMDİR?

1987 yılında Adana'nın Pozantı ilçesinde dünyaya gelen Türev Uludağ, gastronomi alanında özgün yaklaşımıyla tanınan başarılı bir şeftir. Eğitimini Uludağ Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde tamamlayan Uludağ, mutfak serüvenine 2010 yılında İstanbul'da açtığı "Reçel Türevleri" adlı mekânla başlamıştır.

MESLEKİ KARİYERİ

Kendi markası altında 51 farklı yerel lezzeti sofralara taşıyan Türev Uludağ, memleketi Pozantı'da kurduğu üretim tesisinde oteller ve restoranlar için ürün tedarik etmeye başlamıştır. Geleneksel tatları modern dokunuşlarla harmanlayan şef, kısa sürede gastronomi dünyasında dikkatleri üzerine çekmiştir.

TELEVİZYON KARİYERİ

Ekranlarda da sıkça yer alan Uludağ, 360 TV'de "Mutlu Kahvaltılar" ve "Mutlu Mutfak" programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. Ardından beIN GURME'de "Ekmek Arası Muhabbet", TRT Belgesel'de ise "Lezzet Türevleri" programlarıyla hem lezzet hem kültür dolu içeriklere imza atmıştır. Ayrıca TV8 ekranlarında yayınlanan "Sağlam Geziyoruz" programında da izleyiciyle buluşmuştur.

YARDIM ÇALIŞMALARI VE MASTERCHEF KONUKLUĞU

2023 Kahramanmaraş depremleri sırasında afet bölgelerine giderek binlerce kişiye sıcak yemek hazırlayan Türev Uludağ, insani yardım çalışmalarıyla da takdir toplamıştır. 2023 ve 2025 yıllarında ise MasterChef Türkiye programına konuk şef olarak katılarak hem bilgi birikimini hem de mutfak tutkusunu yarışmacılarla paylaşmıştır.

KİŞİSEL BİLGİLER

1,84 metre boyundaki Türev Uludağ, evli ve Uraz adında bir oğul babasıdır. 38 yaşındaki şef, hem aile yaşamı hem de profesyonel kariyerinde örnek bir isim olarak öne çıkmaktadır.