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Turabi şarkısı yasaklandı mı, neden yasaklandı?

Turabi şarkısı yasaklandı mı, neden yasaklandı?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin söylediği şarkıya ilişkin erişim engeli talebinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin sosyal medyaya yayınlanan şarkısındaki ifadeler nedeniyle Bakanlık harekete geçti. Bakanlık, şarkı videosunun, toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

TURABİ ŞARKISI YASAKLANDI MI?

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayımlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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