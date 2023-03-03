Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte Tunceli deprem olacak mı? Sorusu yanıt buldu. Yaşanan depremler nedeniyle Tunceli deprem olacak mı? Araştırılıyor. Peki, Tunceli deprem olacak mı? Tunceli'de deprem riski var mı? Tunceli deprem bölgesi mi?

Ülke genelinde meydana gelen depremler nedeniyle Tunceli deprem olacak mı? Sorusu gündemde yer alıyor. Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapılan açıklama ile merak konusu olan Tunceli deprem olacak mı? Yanıt buldu. Peki, Tunceli deprem olacak mı? Tunceli'de deprem riski var mı? Tunceli deprem bölgesi mi?

TUNCELİ DEPREM OLACAK MI?

Prof. Dr. Naci Görür tarafından kullan ifadeler şu şekilde; "Yedisu fayı en son 1794 yılında kırıldı dolayısıyla Tunceli-Pülümür'de her an 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebilir." Buna göre Tunceli bölgesinde deprem riski bulunuyor.

TUNCELİ DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Türkiye deprem haritasında yer alan birinci derece deprem bölgeleri arasında Tunceli'de bulunuyor. Türkiye deprem haritasındaki birinci derece deprem bölgeleri şunlardır;

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt