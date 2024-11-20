Tunceli Belediye Başkanı'nın kim olduğu ve bu görevi hangi isim tarafından yürütüldüğü, özellikle bölge halkı ve siyasi gündemi takip edenler tarafından merak ediliyor. Tunceli Belediye Başkanı hayatı, siyasi geçmişi ve belediye başkanlığı sürecinde gerçekleştirdiği çalışmalar konusunda da araştırılmaya devam ediyor. Peki, Tunceli Belediye Başkanı kimdir? Detaylar haberimizde...

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Cevdet Konak, 1961 yılında Tunceli'nin Hozat ilçesi Ağzunik köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Hozat ilçesinde tamamlayan Konak, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Tunceli'nin Hozat ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan Konak, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İlgili Haberler