Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şubesi'nden Konak Belediyesi önünde TİS açıklaması

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Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir 2 No'lu Şubesi, Konak Belediyesi'nde çalışan üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) doğan geriye dönük alacakları ile ödenmeyen TİS hakları için belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya Bağımsız Yerel Hak-Sen de destek verdi.

Kaynak: Haber Merkezi