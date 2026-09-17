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Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şubesi'nden Konak Belediyesi önünde TİS açıklaması

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Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şubesi'nden Konak Belediyesi önünde TİS açıklaması
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Konak Belediyesi'nde çalışan üyelerinin TİS'ten doğan geriye dönük alacakları ve ödenmeyen TİS hakları için belediye binası önünde basın açıklaması yapıldı; açıklamaya Bağımsız Yerel Hak-Sen destek verdi.

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir 2 No'lu Şubesi, Konak Belediyesi'nde çalışan üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) doğan geriye dönük alacakları ile ödenmeyen TİS hakları için belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya Bağımsız Yerel Hak-Sen de destek verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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