Haberler

Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun cinayet itirafı sonrası kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken Gülter'in cenazedeki görüntüleri yeniden gündem oldu.

  • Arabesk müzik sanatçısı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini pencereden iterek öldürmek suçlamasıyla tutuklandı.
  • Güllü'nün 'manevi kızım' dediği Sultan Nur Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini pencereden ittiğini ifade etti.
  • Tuğyan Ülkem Gülter, yurt dışına kaçmak üzereyken bavullarıyla yakalandı.

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Güllü'nün sır perdesi aralanamayan ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter yurt dışına kaçmak üzereyken bavullarıyla yakalandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında ifade veren ve Güllü'nün "manevi kızım" dediği Sultan Nur Ulu, şoke eden bir itirafta bulundu. Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden itilerek öldürüldüğünü söyledi. Bu itirafın ardından Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANAT CAMİASI VE HAYRANLARI ŞOKTA

Soruşturmanın seyrini değiştiren bu gelişme kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Güllü'nün ölümünün arkasında kızının olduğu iddiası sanat camiasını ve hayranlarını derinden sarstı.

Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

CENAZEDEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Yaşananların ardından Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'nün cenazesindeki tavır ve davranışlarına ait görüntüler de sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHarun SİZER:

Oldum olası bu cenazelerde yüksek sesle ağlayıp böğürenlerden hiç hoşlanmamış ve hiç samimi bulmamışımdır. şov yapıyorlar ya ne çok ağladı desinler diye yada ağlamadı demesinler diye yalandan biryerlerini yırtıyorlar. Samimi insan için için ağlar

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZafer Gönç:

Ülkenin geldiği son durumu gösteriyor. Her günde bir yenisi çıkıyor. Acilen önlem alınması lazım.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

aslında hiç bir kimsenin fazla zamanı olmaz süre trene bindiği durakla ile ilgilidir kim olursa olsun istisna yoktur ama o, bunun farkında olmaz seyahata ilk duraktan başlayan yolcu yolun uzun olmasından dolayı son durakta olacakları en geç farkeden kişi olur ara duraklardan binenlerde vardır bu hayat trenine onlara verilen süre bindiği durağa göre uzar veya kısalır ama mutlaka gideceği yer bellidir içlerinde en şanslı olanlar uzun yolculuk yapan değil kul millet yetim hakkı yemeden gidenlerdir

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıASar Gnc:

bildiğin normal değil bu kız ya. insan hem öldürüp hemde böyle aglayabilirmi? kızın sayesinde kimseye inanmamamiz gerektiğini bi kez daha öğrendik.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim BAL:

Şeytan bunu görünce büyüğümüz geldi deyip ayağa kalkar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma

Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
title