Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Güllü'nün sır perdesi aralanamayan ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter yurt dışına kaçmak üzereyken bavullarıyla yakalandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında ifade veren ve Güllü'nün "manevi kızım" dediği Sultan Nur Ulu, şoke eden bir itirafta bulundu. Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden itilerek öldürüldüğünü söyledi. Bu itirafın ardından Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANAT CAMİASI VE HAYRANLARI ŞOKTA

Soruşturmanın seyrini değiştiren bu gelişme kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Güllü'nün ölümünün arkasında kızının olduğu iddiası sanat camiasını ve hayranlarını derinden sarstı.

CENAZEDEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Yaşananların ardından Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'nün cenazesindeki tavır ve davranışlarına ait görüntüler de sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.