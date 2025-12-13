Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun cinayet itirafı sonrası kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken Gülter'in cenazedeki görüntüleri yeniden gündem oldu.
- Arabesk müzik sanatçısı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini pencereden iterek öldürmek suçlamasıyla tutuklandı.
- Güllü'nün 'manevi kızım' dediği Sultan Nur Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini pencereden ittiğini ifade etti.
- Tuğyan Ülkem Gülter, yurt dışına kaçmak üzereyken bavullarıyla yakalandı.
Arabesk müziğin önemli isimlerinden Güllü'nün sır perdesi aralanamayan ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter yurt dışına kaçmak üzereyken bavullarıyla yakalandı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Soruşturma kapsamında ifade veren ve Güllü'nün "manevi kızım" dediği Sultan Nur Ulu, şoke eden bir itirafta bulundu. Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden itilerek öldürüldüğünü söyledi. Bu itirafın ardından Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SANAT CAMİASI VE HAYRANLARI ŞOKTA
Soruşturmanın seyrini değiştiren bu gelişme kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Güllü'nün ölümünün arkasında kızının olduğu iddiası sanat camiasını ve hayranlarını derinden sarstı.
CENAZEDEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU
Yaşananların ardından Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'nün cenazesindeki tavır ve davranışlarına ait görüntüler de sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.