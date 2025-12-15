Haberler

Tuğyan Gülter'in babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada bu kez tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in babası Gürol Gülter konuştu. Kızının yakalanmadan önce kendisini aradığını söyleyen Gülter, "Annesinin mezarına gitmiş, ağlayarak benimle konuştu. Aralarında tartışmalar olduğunu biliyordum ama olayın bu noktaya geleceğini hiç düşünmezdim" dedi.

  • Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Güllü'nün ölümüyle ilgili 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
  • Tuğyan Ülkem Gülter'in babası Gürol Gülter, kızının yakalanmadan önce kendisini aradığını belirtti.
  • Gürol Gülter, kızının annesinin mezarına giderek ağladığını ve kendisinin ona telkinde bulunduğunu ifade etti.

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü'nün Yalova'da hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma derinleşiyor. Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturma sürecinde sessizliğini bozan isim ise Tuğyan Ülkem Gülter'in babası Gürol Gülter oldu. Katıldığı Habertürk yayınında açıklamalarda bulunan Gülter, kızının yakalanmadan önce kendisini aradığını söyledi.

Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

"CENAZEDEKİ GİBİ AĞLIYORDU"

Gülter yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bir babayım, inanmak istemedim. Her anne-kız arasında sorun olur ama bu boyutta bir şey olabileceğini hiç düşünmedim. Evlat benim evladım ama bu çok ağır bir tablo. Yine de gerçeği mahkemede kendi ağzından duymak istiyorum. Tuğyan, çıkacağı duruşmada ne yaşandıysa anlatacak, başka yolu yok. Yakalanmadan önce annesinin mezarına gitti, ağlayarak benimle konuştu. Ağlıyordu, zaten çok ağlıyordu; cenazedeki gibi ağlıyordu. Ben de ona telkinde bulundum. 'Unutacaksın kızım, zamanla alışacaksın. Annene dua et' dedim. Öyle bir ağlıyordu ki mezarda onu duyanlar yanına gelmiştir."

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısem sem:

baba neredeydi acaba bu güne kadar anneye bırakıp hayatlarına güllük gülistanlık yaşamaya devam ediyorlar yazık sonunda olan çocuklara oluyor bu kız bu hale gelene kadar neredeydi bu baba

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Plajı kana bulayan saldırıda kan donduran detay! Bakın kim çıktılar
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Gülşah Durbay'ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: Dayanacak bir yanım kalmadı
title