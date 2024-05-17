Tuğba Ekinci'nin sahne kıyafeti tepki topladı! Tuğba Ekinci sahnede ne giydi? Kadınları hedef alan yorumlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, bu kez sahne kıyafetiyle dikkat çekti. "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede" sözleri hala akıllarda olan Ekinci, sahneye jartiyerle çıktı.

TUĞBA EKİNCİ NE GİYDİ?

Her fırsatta kadınları hedef alan ünlü şarkıcının bu kez kendisi hedef tahtasında... Sahneye jartiyerle çıkan Ekinci, "Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor, bu ne tezatlık" dedirtti.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı hemcinslerine yaptığı yorumlarla magazin gündemini bir hayli sarsmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Sıla ve Ahmet Kural davasına ilişkin "Dayak yemek istemeyen kadın dayak yemez" diyen Tuğba Ekinci, hemcinslerini kızdırmıştı. Genç kızların giyimine de karışan Ekinci, "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede. Askılı sütyenlerle binmesinler. Ben bu yaşta öyle binmiyorum, yürümüyorum. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda metroda mini etek, askılı giyinilmez" sözleriyle de tepki çekmişti.