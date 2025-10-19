KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu. Tufan Erhürman solcu mu, sağcı mı, siyasi görüşü ne, hangi partili?

TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR?

Kıbrıslı siyasetçi, akademisyen ve hukukçu olan Tufan Erhürman, 1970 yılında Lefkoşa'da dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Türk Maarif Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yükseköğrenimine başladı. Aynı üniversitede hem yüksek lisansını hem de doktorasını tamamladı.

AKADEMİK KARİYERİ

Erhürman, hukuk doktoru unvanını aldıktan sonra Ankara Üniversitesi İdare Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Bu süreçte Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi önemli kurumlarda idare hukuku, anayasa hukuku ve hukuka giriş dersleri verdi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Hazırlama Komisyonu'nda aktif görev aldı.

2001 yılından itibaren Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi hukuk fakültelerinde görev yapan Erhürman, aynı zamanda Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde dekan yardımcılığı görevini üstlendi. Kamu hukuku alanındaki akademik çalışmalarıyla tanındı ve 2014 yılında hukuk doçenti unvanını kazandı.

SİYASET HAYATINA ADIMI

Tufan Erhürman, 2005 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın müzakere heyetinde yer alarak aktif siyasete girdi. Aynı dönemde Taşınmaz Mal Komisyonu'nun kuruluş sürecinde de önemli görevler üstlendi.

2013 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi'ne seçildi. Siyasi kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşayan Erhürman, 2015 yılında partisinin Genel Sekreteri, 2016 yılında ise Genel Başkanı oldu.

BAŞBAKANLIK DÖNEMİ

2018 yılında CTP'nin öncülüğünde kurulan ve Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP)'nin yer aldığı dörtlü koalisyon hükümetinde Başbakan olarak görev aldı. Ancak koalisyonun 2019 yılında dağılmasının ardından hükümet istifa etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI VE MUHALEFET DÖNEMİ

2020 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CTP'nin adayı olarak yarışan Erhürman, seçim sonrasında da partisinin ana muhalefet lideri olarak siyasi mücadelesini sürdürdü.

Bugün hâlâ Kuzey Kıbrıs Türk siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olarak çalışmalarına devam etmektedir.