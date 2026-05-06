Trump’tan kritik hamle! İran için proje askıya alındı

ABD- İran hattında dikkat çeken diplomatik gelişmeler yaşanıyor. Rona Doğan Sural, Trump yönetiminin savaşın sona ermesi ve yeni bir mutabakat oluşturulması için “Özgürlük Projesi”ni durdurduğunu belirtti. Hazırlanan mutabakat metninde Hürmüz Boğazı, nükleer faaliyetler ve ambargolar gibi kritik başlıkların yer aldığı ifade edildi.

ABD ile İran arasındaki gerilimde diplomasi yeniden öne çıkarken, Washington kulislerinde konuşulan yeni mutabakat detayları dikkat çekiyor. Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Melis Yaşar’a ABD gündemindeki son gelişmeleri anlattı.

“ÖZGÜRLÜK PROJESİ BAŞLAMADAN BİTTİ”

Sural, ABD gündeminde çok konuşulan projeye ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. “Özgürlük Projesi başlamadan bitmiş oldu” diyen Sural, savaşın sona ermesi için bu adımın gerekli görüldüğünü belirtti.

“TRUMP PROJEYİ İRAN İÇİN ASKIYA ALDI”

Trump’ın stratejik bir karar verdiğini söyleyen Sural, “Trump, İran ile mutabakat metni hazırlamak için Özgürlük Projesi’ni askıya aldı” ifadelerini kullandı. Bu kararın diplomasi sürecini hızlandırma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

“HÜRMÜZ BOĞAZI VE NÜKLEER MADDELER MASADA”

Hazırlanan mutabakat metninin detaylarına değinen Sural, “Mutabakat metnine göre her iki ülke Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı kaldıracak” dedi. Ayrıca İran’ın anlaşmayı kabul etmesi halinde, “15-20 yıl boyunca herhangi bir nükleer faaliyette bulunamayacak” bilgisini paylaştı.

“AMBARGOLARIN KALDIRILMASI DA YER ALIYOR”

Anlaşma taslağında ekonomik yaptırımların da bulunduğunu aktaran Sural, “Mutabakat metninde ABD’nin yıllardır İran’a uyguladığı ambargoların kaldırılacağı yazıyor” dedi. Bu maddenin İran açısından en kritik başlıklardan biri olduğu değerlendiriliyor.

“ABD BASINI ANLAŞMAYA OLUMLU BAKIYOR”

Sural, Washington’daki beklentilere ilişkin, “ABD basını, anlaşmanın İran tarafından yüksek oranda onaylanacağı görüşünde” ifadelerini kullandı. Diplomatik sürecin olumlu ilerlediği yorumları yapılıyor.

“SAVAŞIN EKONOMİK YANSIMALARI DERİNLEŞİYOR”

ABD ekonomisindeki yansımaları da değerlendiren Sural, savaşla birlikte yükselen yakıt fiyatlarının bazı sektörleri zorladığını belirtti. “Savaşla birlikte artan yakıt fiyatları Spirit Havayolu’nun iflas etmesine neden oldu” diyen Sural, ayrıca hantavirüs vakalarındaki artışın da yeni bir endişe başlığı haline geldiğini söyledi.