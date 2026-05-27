Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı: "6 ülke imzalamalı"

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Trump yönetiminin dış politika ve göçmen politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sural, Trump'ın İbrahim Anlaşmaları'nı genişletmek istediğini belirtirken, Green Card sürecine yönelik yeni kısıtlamaların da gündemde olduğunu söyledi.

Rona Doğan Sural, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD gündemini değerlendiren Sural, Donald Trump'ın 6 ülkenin daha İbrahim Anlaşmaları'nı imzalaması gerektiğini söylediğini aktardı. Ancak bazı ülkelerin anlaşmayı imzalamamak için siyasi ve bölgesel gerekçeleri bulunduğunu ifade etti.

Sural, Trump yönetiminin Green Card sürecine ilişkin yeni düzenlemeler planladığını da söyledi. Buna göre başvuruların ABD içinden değil, kişilerin kendi ülkelerindeki dış temsilcilikler üzerinden yürütülmesinin istendiğini belirtti. Sural ayrıca Trump yönetiminin göçmenlere yönelik kısıtlayıcı politikalarını sürdürmeye hazırlandığını ifade etti. 

