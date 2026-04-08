Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından İran'dan İsrail'e füze saldırısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la 2 haftalık ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamasının ardından İran’dan İsrail’e yeni bir balistik füze saldırısı düzenlendi. Kudüs ve İsrail'in orta kesimlerini hedef alan saldırının ardından herhangi bir yaralanma ya da can kaybı meydana gelip gelmediği bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la 2 haftalık ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamasının yankıları sürerken, bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

İsrail basını, Trump’ın açıklamasının ardından, İran’dan İsrail’e yeni bir balistik füze saldırısı yapıldığını, Kudüs ve İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Saldırının herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor. Öte yandan misilleme saldırısının ardından devreye giren İsrail hava savunma sistemlerinin İran füzelerine havadayken müdahale ettiği anlar da kameraya yansıdı.

TRUMP 2 HAFTALIK ATEŞKESİ DUYURDU

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

ABD Başkanı, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la "uzun vadeli" bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Geçmişte ABD ile İran arasındaki ihtilafların neredeyse tamamının mutabakat ile sonuçlandığını kaydeden Trump, "Bu iki haftalık süre, anlaşmanın son halini almasına ve tamamlanmasına imkan verecektir." ifadesini kullandı. Trump ayrıca, Orta Doğu'daki ülkeleri temsilen "uzun vadeli bir sorunun çözülmesinin" kendisi için bir onur olacağını sözlerine ekledi.

İSRAİL VE İRAN DA KABUL ETTİ

ABD’nin ardından İsrail ve İran'ın da ateşkesi kabul ettiği bildirildi. Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, İran ve İsrail’in de ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu İran’la 2 haftalık ateşkesi bir parçası olduğunu ve İsrail'in müzakereler sürerken saldırıları askıya almayı kabul ettiğini belirtti. İran'ın ateşkesi kabul etmesi için Çin'in son anda devreye girdiği öğrenilirken, Pekin'in Tahran'dan esneklik göstermesini istediği belirtildi.

Kaynak: İHA / AA

