TRT 1 Yayın akışı! TRT 1 hangi diziler var? TRT 1'de bugün hangi dizi var?
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11 Aralık Pazar günü televizyon izleyicileri, Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Peki, TRT 1 Yayın akışı! TRT 1 hangi diziler var? TRT 1'de bugün hangi dizi var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. TRT 1 Yayın akışı! TRT 1 hangi diziler var? TRT 1'de bugün hangi dizi var?İşte detaylar…
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan programların akışı aşağıda yer almaktadır.
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Kalk Gidelim
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
14:50 Gönül Dağı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:10 Yürek Çıkmazı
02:40 Uyanış: Büyük Selçuklu
05:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:50 Kapanış
Balkan Ninnisi, Gönül Dağı, Yürek Çıkmazı, Pelin Çift İle Gündem Ötesi, Anadolu'da Yaşam, 3'te 3, Alişan İle Hayata Gülümse, Enine Boyuna, Benim Adım Melek, Kasaba Doktoru, Alparslan: Büyük Selçuklu, gibi programların yer aldığı TRT1 kanalını canlı izlemek için TRT 1 CANLI İZLE'ye tıklayabilirsiniz.