TRT 1 Yayın akışı! TRT 1 hangi diziler var? TRT 1'de bugün hangi dizi var?

11 Aralık Pazar günü televizyon izleyicileri, Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Peki, TRT 1 Yayın akışı! TRT 1 hangi diziler var? TRT 1'de bugün hangi dizi var?