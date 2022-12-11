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TRT 1 Yayın akışı! TRT 1 hangi diziler var? TRT 1'de bugün hangi dizi var?

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TRT 1 Yayın akışı! TRT 1 hangi diziler var? TRT 1'de bugün hangi dizi var?

11 Aralık Pazar günü televizyon izleyicileri, Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Peki, TRT 1 Yayın akışı! TRT 1 hangi diziler var? TRT 1'de bugün hangi dizi var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. TRT 1 Yayın akışı! TRT 1 hangi diziler var? TRT 1'de bugün hangi dizi var?İşte detaylar…

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan programların akışı aşağıda yer almaktadır.

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Kalk Gidelim

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

14:50 Gönül Dağı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:10 Yürek Çıkmazı

02:40 Uyanış: Büyük Selçuklu

05:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:50 Kapanış

Balkan Ninnisi, Gönül Dağı, Yürek Çıkmazı, Pelin Çift İle Gündem Ötesi, Anadolu'da Yaşam, 3'te 3, Alişan İle Hayata Gülümse, Enine Boyuna, Benim Adım Melek, Kasaba Doktoru, Alparslan: Büyük Selçuklu, gibi programların yer aldığı TRT1 kanalını canlı izlemek için TRT 1 CANLI İZLE'ye tıklayabilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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