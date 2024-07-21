TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 TEMMUZ: Bu akşam TRT 1'de hangi dizi ve filmler var?

Bugün TRT 1 kanalında hangi programlar, diziler ve filmler olduğu gündeme geliyor. İlgiyle takip edilen TRT 1 kanalı bu akşam hangi dizilerin yayınlandığı merak ediliyor. 21 Temmuz tv yayın akışı ve kanallarda hangi filmlerin olduğu araştırılıyor. TRT 1'de bu akşam hangi dizi veya filmler var? Detaylar haberimizdedir…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Beni Böyle Sev

07:40 Yedi Numara

08:40 Yeditepe İstanbul

09:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

13:00 Yaşamın Kıyısında Barış

13:35 Tugay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:45 Seksenler

16:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema "Hız Tuzağı"

22:30 Yabancı Sinema "Labirent: Ölümcül Kaçış"

00:45 Yabancı Sinema "Hız Tuzağı"

02:50 Yedi Numara

03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu