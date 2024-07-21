Üye Girişi
Haberler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 TEMMUZ: Bu akşam TRT 1'de hangi dizi ve filmler var?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT 1 izleyicileri, bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler olduğunu merakla araştırıyor. 21 Temmuz tv yayın akışı ve TRT 1 kanalında hangi filmler yayınlanacağı seyirciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Bu akşam TRT 1'de hangi dizi ve filmler var?

Bugün TRT 1 kanalında hangi programlar, diziler ve filmler olduğu gündeme geliyor. İlgiyle takip edilen TRT 1 kanalı bu akşam hangi dizilerin yayınlandığı merak ediliyor. 21 Temmuz tv yayın akışı ve kanallarda hangi filmlerin olduğu araştırılıyor. TRT 1'de bu akşam hangi dizi veya filmler var? Detaylar haberimizdedir…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Beni Böyle Sev

07:40 Yedi Numara

08:40 Yeditepe İstanbul

09:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

13:00 Yaşamın Kıyısında Barış

13:35 Tugay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:45 Seksenler

16:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema "Hız Tuzağı"

22:30 Yabancı Sinema "Labirent: Ölümcül Kaçış"

00:45 Yabancı Sinema "Hız Tuzağı"

02:50 Yedi Numara

03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Dizi Trt Televizyon Gündem Yaşam Haberler

Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek

Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

 Nevşehir Vali Yardımcısı'nın yeğenleri denizde boğuldu

Nevşehir Vali Yardımcısı'nın yeğenleri denizde boğuldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title