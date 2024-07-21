TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 TEMMUZ: Bu akşam TRT 1'de hangi dizi ve filmler var?
TRT 1 izleyicileri, bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler olduğunu merakla araştırıyor. 21 Temmuz tv yayın akışı ve TRT 1 kanalında hangi filmler yayınlanacağı seyirciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Bu akşam TRT 1'de hangi dizi ve filmler var?
Bugün TRT 1 kanalında hangi programlar, diziler ve filmler olduğu gündeme geliyor. İlgiyle takip edilen TRT 1 kanalı bu akşam hangi dizilerin yayınlandığı merak ediliyor. 21 Temmuz tv yayın akışı ve kanallarda hangi filmlerin olduğu araştırılıyor. TRT 1'de bu akşam hangi dizi veya filmler var? Detaylar haberimizdedir…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Beni Böyle Sev
07:40 Yedi Numara
08:40 Yeditepe İstanbul
09:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
13:00 Yaşamın Kıyısında Barış
13:35 Tugay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:45 Seksenler
16:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema "Hız Tuzağı"
22:30 Yabancı Sinema "Labirent: Ölümcül Kaçış"
00:45 Yabancı Sinema "Hız Tuzağı"
02:50 Yedi Numara
03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu