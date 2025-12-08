Haberler

Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek

Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'da yaz aylarında uygulanmaya başlayacak yeni yasaya göre, trafikte 10 dakikayı aşan gecikme yaşayan sürücülere otoyol geçiş ücretleri devlet tarafından iade edilecek.

  • İtalya, otoyollarda inşaat kaynaklı trafik sıkışıklıklarında 10 dakika gecikme yaşayan sürücülere ücret iadesi sağlayacak bir sistem hayata geçiriyor.
  • Gecikmenin üç saate ulaşması durumunda otoyol ücreti tamamen geri ödenecek.
  • Sürücüler başvurularını özel bir mobil uygulama üzerinden yapacak.

İtalya, otoyollarda inşaat kaynaklı trafik sıkışıklıklarını telafi etmek için kapsamlı bir ücret iade sistemi hayata geçiriyor. Yaz aylarında yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, sürücüler 50 kilometrelik bir yolculuğun normal süresine ek olarak sadece 10 dakika gecikme yaşamaları halinde bile ücret iadesi almaya hak kazanacak. Ancak uygulama yalnızca bakım ve inşaat nedeniyle meydana gelen trafiklerde geçerli olacak; kazalar, olumsuz hava koşulları ve acil durum kaynaklı yol kapanmaları kapsam dışında bırakılacak.

GECİKME 3 SAAT OLURSA ÜCRET TAMAMEN GERİ ÖDENECEK

Gecikme süresine göre kısmi ya da tam ücret iadesi yapılacak. Daha uzun mesafelerde 15 dakikayı aşan gecikmeler sürücülere tazminat hakkı kazandırırken, gecikmenin üç saate ulaşması durumunda otoyol ücreti tamamen geri ödenecek.

BAŞVURULAR MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN

Sürücüler başvurularını özel bir mobil uygulama üzerinden yapacak. Sistemin, Alman Demiryolları'nın bilet iade modeline benzer şekilde işlemesi planlanıyor. Uygulamanın tüm otoyol işletmecilerini kapsaması hedeflenirken teknik ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

İade oranlarının belirlenmesinde son söz otoyol işletmelerine ait olacak, ancak devlet genel çerçeveyi düzenleyecek. Sistemin yabancı sürücülere nasıl uygulanacağı ise ilerleyen süreçte açıklığa kavuşacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Otomobil
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErol :

Gecikme 5 saat olursa üzerine para verir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
3 gol, 2 kırmızı kart! Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi

3 gol, 2 kırmızı kart! Süper Lig'de ikincilik koltuğu el değiştirdi
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü

Icardi giderse o geliyor! Cimbom'a 30 milyon euro'luk golcü
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
MHP'li Feti Yıldız: 'Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez'

MHP'li üst düzey isimden hasta mahkumlar için sürpriz çıkış
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Sevgilisinin 'Çocuğun olmuyor' diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı

Ünlü sosyal medya fenomeninden çok konuşulacak bir paylaşım geldi
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.