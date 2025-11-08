Trabzonspor Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Trabzonspor Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Trabzonspor Alanyaspor kaç kaç? Trabzonspor Alanyaspor canlı maç anlatımı ve Trabzonspor Alanyaspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Trabzonspor Alanyaspor maçı 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle devam ediyor.

TRABZONPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor Alanyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Trabzonspor Alanyaspor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

TRABZONPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Alanyaspor maçı bu akşam saat 17.00 itibariyle başladı.

TRABZONPOR ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor Alanyaspor maçı Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanıyor.