Trabzon Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Trabzon Belediyesi hangi parti? Trabzon Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Trabzon yerel seçim sonuçları!

TRABZON BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Ahmet Metin Genç, AK Parti'den %51.48 oy oranıyla 234.839 oy alarak seçimi kazandı. En yakın rakibi CHP'den Hasan Süha Saral ise %28.46 oy oranıyla ve 129.820 oy alarak ikinci sırayı elde etti. Aradaki oy farkı 22.02 puan olarak kaydedildi. Yeniden Refah Partisi'nden Lokman Öztürk %9.13 oy oranıyla ve 41.674 oy alarak üçüncü sırada yer aldı. Bu verilere göre Ahmet Metin Genç, AK Parti'den Trabzon Belediye başkanı olmuştur.