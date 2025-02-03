Tosuncuk (Mehmet Aydın) kaç yıl ceza aldı?
Kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın, devasa hapis cezalarıyla gündeme geldi. Tosuncuk kaç yıl ceza aldı? sorusu, Çiftlik Bank mağdurları ve kamuoyu tarafından merak ediliyordu.
Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından ayrı ayrı 45 bin 376 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Mehmet Aydın kimdir? Çiftlik Bank davasında neler yaşandı? İşte detaylar…
TOSUNCUK KAÇ YIL CEZA ALDI?
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.