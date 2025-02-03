Tosuncuk (Mehmet Aydın) kaç yıl ceza aldı?

Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından ayrı ayrı 45 bin 376 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Mehmet Aydın kimdir? Çiftlik Bank davasında neler yaşandı? İşte detaylar…

TOSUNCUK KAÇ YIL CEZA ALDI?

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.