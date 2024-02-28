Topkapı'da Tramvay Kazasında son durum nedir? Tramvay kazasından ölen, yaralı var mı? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Topkapı'da raylardan geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Topkapı'da Tramvay Kazasında son durum nedir? Tramvay kazasından ölen, yaralı var mı? Detaylar haberimizdedir…

TOPKAPI'DA TRAMVAY KAZASINDA SON DURUM NEDİR?

Topkapı'da raylardan geçmeye çalışan bir vatandaşa tramvay çarptı. Kazada yaralanan kişi, tramvayın altında sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin geçici bir süre için Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

TRAMVAY KAZASINDAN ÖLEN, YARALI VAR MI?

Topkapı'da raylardan geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Tramvayın altında sıkışan yaralıyı kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.