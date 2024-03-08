Tonguç Çoban kimdir? CHP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Tonguç Çoban kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı ise Tonguç Çoban oldu. Tonguç Çoban kimdir? Tonguç Çoban nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

TONGUÇ ÇOBAN KİMDİR?

Tonguç Çoban 1967 yılında Artvin'de dünyaya geldi. Giresun Eynesil nüfusuna kayıtlı Çoban, ilkokulu Giresun'da, ortaokul ve liseyi Samsun Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümününden mezun oldu. Mezuniyet sonrası sendikal alanda uzman olarak çalışmaya başladı.1994-2006 yılları arasında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (DİSK) başkan danışmanlığı, araştırma-eğitim dairesi müdürlüğü, uluslararası ilişkiler danışmanlığı gibi görevlerde bulundu. 2006-2014 yılları arasında araştırma sektöründe çeşitli firmalarda yönetici olarak çalıştı. 2014 yerel seçimlerinde CHP Şişli ve İBB Meclis üyesi seçildi; İBB Meclisi'nde CHP Grup Sözcüsü ve Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2019'dan bu yana ise İBB'de Başkan Danışmanı ve İlçe Belediyeleri Koordinatörü olarak görev yaptı. 2019 yılında, İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kuruluna yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. 2019 yılında, İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kuruluna yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.