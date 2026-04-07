Haberler

Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "ABD, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na bugün gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Diplomatik temsilciliklere yönelik saldırılar, uluslararası düzene ve milletleri birbirine bağlayan ilkelere yönelik saldırılardır. Hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı Türkiye'ye ve Türk Emniyet Kuvvetleri'ne övgülerimizi sunarız" dedi.

  • ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınadı.
  • İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu bina önünde DEAŞ üyesi 3 terörist ile polis arasında silahlı çatışma yaşandı.
  • Polis ekipleri çatışmada 1 teröristi öldürdü ve 2 teröristi yaralı olarak ele geçirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarındaki silahlı çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

"HIZLI MÜDAHALELERİNDEN DOLAYI TÜRKİYE'YE ÖVGÜLERİMİZİ SUNARIZ"

Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"ABD, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na bugün gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Diplomatik temsilciliklere yönelik saldırılar, uluslararası düzene ve milletleri birbirine bağlayan ilkelere yönelik saldırılardır. Hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı Türkiye'ye ve Türk Emniyet Kuvvetleri'ne övgülerimizi sunarız."

 NE OLMUŞTU?

İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silahlı çatışma yaşandı. DEAŞ üyesi 3 terörist, İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bina önüne gelerek polisle çatıştı. Polis ekipleri, 1 teröristi öldürdü, 2 terörist yaralı ele geçirildi. Konsolosluk 2,5 yıldır kapalıydı.

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Teröristlerin isimleri, Onur Ç. Enes Ç. ve Yunus E.S. olarak açıklandı. Ölü ele geçirilen terörist Yunus E.S. Yaralı ele geçirilen Onur Ç.'nin uyuşturucu sabıkası bulunuyor. İstihbarat birimleri 3 terörist arasında çok yoğun dijital haberleşme yaşandığını belirledi. 

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCafer Bostancı:

boş yapma

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

kankanız müsade etmez tabiki -))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

