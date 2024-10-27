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Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar?

Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorunun cevabı merak ediliyor. Bu sezon, yarışmacıların verdikleri yanıtlar ve stratejileri, ekran başındaki izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar? İşte cevabı!

Yarışmanın son bölümünde gelen zor bir soru, izleyicilerin dikkatini çekerek sosyal medyada da büyük ilgi topladı. İzleyiciler, bu sorunun doğru yanıtını öğrenmek için adeta sabırsızlanıyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonda nasıl bir başarı yakalayacağı ve Kaynarca'nın sunuculuğundaki performansı yakından takip ediliyor.

TOLSTOY'UN ANNA KARENINA ADLI ESERİ HANGİ İFADEYLE BAŞLAR?

A) Kentin sesi hiç kesilmezdi

B) Bütün mutu aileler birbirine benzer

C) Ben hasta bir adamım

D) Ishmael deyin bana

Doğru Cevap: B şıkkıdır.

Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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