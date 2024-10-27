Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar?

Yarışmanın son bölümünde gelen zor bir soru, izleyicilerin dikkatini çekerek sosyal medyada da büyük ilgi topladı. İzleyiciler, bu sorunun doğru yanıtını öğrenmek için adeta sabırsızlanıyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonda nasıl bir başarı yakalayacağı ve Kaynarca'nın sunuculuğundaki performansı yakından takip ediliyor.

TOLSTOY'UN ANNA KARENINA ADLI ESERİ HANGİ İFADEYLE BAŞLAR?

A) Kentin sesi hiç kesilmezdi

B) Bütün mutu aileler birbirine benzer

C) Ben hasta bir adamım

D) Ishmael deyin bana

Doğru Cevap: B şıkkıdır.