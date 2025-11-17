TOKİ Tahsilat Bekleniyor ne demek?

Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak duyurulan Yüzyılın Konut Projesi için başvuru süreci sürüyor. e-Devlet üzerinden işlem yapan vatandaşlar, sistemde çıkan "tahsilat bekleniyor" ifadesinin ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. Bu sırada, TOKİ'nin 500 bin sosyal konutluk projesinde başvuru bitiş tarihi ile kura çekim takvimi de netleşmiş durumda.

TOKİ'DE "TAHSİLAT BEKLENİYOR" UYARISI NE ANLAMA GELİYOR?

TOKİ'nin konut başvuru sürecinde birçok kişi, ödeme işlemlerini tamamlamalarına rağmen sistemde "Tahsilat Bekleniyor" uyarısıyla karşılaştıklarını ifade ediyor. e-Devlet ya da banka kanalı üzerinden başvurusunu yapan vatandaşlar, dekontları bulunmasına rağmen başvurunun onaylanmaması nedeniyle tedirginlik yaşayabiliyor.

Bu uyarı, başvurunun sisteme işlendiği ancak ödeme kaydının henüz sistem tarafından doğrulanmadığı anlamına gelir. Yani ücret yatırılmamış olabilir ya da ödeme yapıldıysa banka–TOKİ sistemleri arasında entegrasyonun tamamlanması bekleniyordur.

TOKİ 5000 TL BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

Kura süreci tamamlandıktan sonra başvuru ücretlerinin iadesi için işlemler başlatılmaktadır. Kura çekiminin ardından TOKİ ile anlaşmalı bankalar, iade edilecek başvuru sahiplerine dair kesin listeleri oluşturur. Genellikle kuranın bitimini izleyen 5 iş günü ile 1 hafta içinde iade süreci aktif hâle gelir.