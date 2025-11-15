Haberler

TOKİ genç kategorisi nedir?

TOKİ genç kategorisi nedir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKİ'nin gençlere özel konut başvuruları resmen başladı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan proje, 81 ilin tamamında uygulanacak ve 18-30 yaş arasındaki gençler de başvuru yapabilecek.

2025 itibarıyla hayata geçirilen Genç TOKİ başvuruları, 30 yaş altındaki vatandaşlara uygun fiyatlı sosyal konut sahibi olma imkânı tanıyor. Türkiye genelinde planlanan 500 bin konutluk dev projede gençlere ayrılan özel kontenjan, özellikle 18-30 yaş grubunun yoğun ilgisini üzerine çekiyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU TAKVİMİ

81 ilde dar gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi için başvurular, 10 Kasım 2025 ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Uygun ödeme koşullarıyla sunulan bu konutlar, özellikle barınma ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat oluşturuyor.

TOKİ GENÇ KATEGORİSİ NEDİR?

10 Kasım 1995 ve sonrasında doğmuş, 18 yaşını doldurmuş gençler (18-30 yaş arası) bu kategoriye başvurabilecek.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşlığına sahip olmak zorunludur.

Başvuru sahibi, eşi veya velayetindeki çocukların üzerine kayıtlı bir konut bulunmamalıdır.

Anne veya baba adına kayıtlı bir konutun olması da genç kategorisinde başvuru yapılmasına engeldir.

Daha önce TOKİ'den konut almamış veya TOKİ konut kredisi kullanmamış olmak gerekmektedir.

Projenin yer aldığı ilde en az 1 yıldır ikamet etmek ya da o ilin nüfusuna kayıtlı olmak şarttır.

Hane halkı aylık net gelir sınırı İstanbul'da en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise 127 bin TL olarak belirlenmiştir.

30 YAŞ ALTI GENÇ KATEGORİSİNE İLİŞKİN BAKANLIK AÇIKLAMASI

Bakan Kurum, genç kategorisinde yapılacak başvurularla ilgili önemli bir ayrıntıyı paylaştı. Buna göre; 18-30 yaş aralığındaki gençlerin anne veya babası adına tapuda kayıtlı bir ev bulunuyorsa bu kişiler genç kategorisinden başvuru yapamayacak. Bakan, 30 yaş üzerindeki vatandaşların ise ebeveynleri adına kayıtlı gayrimenkul olsa dahi başvuruda bulunabildiğini vurguladı.

Son bilgilendirmelere göre, aile konutu anne veya baba adına kayıtlıysa 18-30 yaş arası bireyler bu kategoriye başvuramıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Şehit cenazesine damga vuran olay! Milletvekilleri böyle tartıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Arkadan çarptığı tırın altında kaldı

Arkadan çarptığı tırın altında kaldı
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu

Sır olayda düğümü çözecek en önemli delil de bulundu
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
Hatay'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti

Bir anda kanala düştü! Genç kadının korkunç ölümü
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.