TOKİ genç kategorisi nedir?

2025 itibarıyla hayata geçirilen Genç TOKİ başvuruları, 30 yaş altındaki vatandaşlara uygun fiyatlı sosyal konut sahibi olma imkânı tanıyor. Türkiye genelinde planlanan 500 bin konutluk dev projede gençlere ayrılan özel kontenjan, özellikle 18-30 yaş grubunun yoğun ilgisini üzerine çekiyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU TAKVİMİ

81 ilde dar gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi için başvurular, 10 Kasım 2025 ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Uygun ödeme koşullarıyla sunulan bu konutlar, özellikle barınma ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat oluşturuyor.

TOKİ GENÇ KATEGORİSİ NEDİR?

10 Kasım 1995 ve sonrasında doğmuş, 18 yaşını doldurmuş gençler (18-30 yaş arası) bu kategoriye başvurabilecek.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşlığına sahip olmak zorunludur.

Başvuru sahibi, eşi veya velayetindeki çocukların üzerine kayıtlı bir konut bulunmamalıdır.

Anne veya baba adına kayıtlı bir konutun olması da genç kategorisinde başvuru yapılmasına engeldir.

Daha önce TOKİ'den konut almamış veya TOKİ konut kredisi kullanmamış olmak gerekmektedir.

Projenin yer aldığı ilde en az 1 yıldır ikamet etmek ya da o ilin nüfusuna kayıtlı olmak şarttır.

Hane halkı aylık net gelir sınırı İstanbul'da en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise 127 bin TL olarak belirlenmiştir.

30 YAŞ ALTI GENÇ KATEGORİSİNE İLİŞKİN BAKANLIK AÇIKLAMASI

Bakan Kurum, genç kategorisinde yapılacak başvurularla ilgili önemli bir ayrıntıyı paylaştı. Buna göre; 18-30 yaş aralığındaki gençlerin anne veya babası adına tapuda kayıtlı bir ev bulunuyorsa bu kişiler genç kategorisinden başvuru yapamayacak. Bakan, 30 yaş üzerindeki vatandaşların ise ebeveynleri adına kayıtlı gayrimenkul olsa dahi başvuruda bulunabildiğini vurguladı.

Son bilgilendirmelere göre, aile konutu anne veya baba adına kayıtlıysa 18-30 yaş arası bireyler bu kategoriye başvuramıyor.