Ev fiyatları ve kira fiyatlarındaki artması ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylül günü açıklanan sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başlıyor. Merak edilenler arasında ise TOKİ ev ve arsa sayısı kaç adet olacak? TOKİ kaç dükkan satılacak? TOKİ kaç ev satılacak?

Vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 13 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün başlıyor. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla bekliyor. Peki, TOKİ ev ve arsa sayısı kaç adet olacak? TOKİ kaç dükkan satılacak? TOKİ kaç ev satılacak?

TOKİ EV VE ARSA SAYISI KAÇ ADET OLACAK?

13 Eylül Salı günü TOKİ sosyal konut projeleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ projesi ile ilgili verdiği bilgilerde kaç ev ve kaç arsa satılacağını da söyledi. TOKİ sosyal konut projesinde 500 bin sosyal konut satılırken, 250 bin imarlı arsa satılacak.

TOKİ KAÇ DÜKKAN SATILACAK?

13 Eylül günü TOKİ sosyal konut projeleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesinde 50 bin işyeri satışa çıkacağı bilgisini verdi.