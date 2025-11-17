Haberler

TOKİ Başvuru Tahsil Edildi ne demek?

TOKİ Başvuru Tahsil Edildi ne demek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak duyurulan Yüzyılın Konut Projesi için başvuru süreci sürüyor. Peki, TOKİ Başvuru Tahsil Edildi ne demek?

e-Devlet üzerinden işlem yapan vatandaşlar, sistemde çıkan "TOKİ Başvuru Tahsil Edildi ne demek?" ifadesinin ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. Peki, TOKİ Başvuru Tahsil Edildi ne demek?

TOKİ'DE "TAHSİLAT BEKLENİYOR" UYARISI NEYİ İFADE EDİYOR?

TOKİ konut başvurusu yapan birçok kişi, ödeme işlemlerini tamamladıkları hâlde sistemde "Tahsilat Bekleniyor" ibaresiyle karşılaşabiliyor. e-Devlet veya banka üzerinden ücret yatırılmış olsa bile başvurunun henüz onaylanmaması, vatandaşlarda endişeye sebep olabiliyor.

Bu uyarı, başvurunun sisteme alındığını fakat ödeme bilgisinin TOKİ'nin sistemine henüz doğrulanarak düşmediğini ifade eder. Yani ücret gerçekten yatırılmamış olabileceği gibi, ödeme yapıldıysa bankayla TOKİ'nin sistemleri arasındaki veri aktarımının tamamlanması bekleniyor olabilir.

TOKİ 5000 TL BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLİR?

Kura süreci sona erdiğinde, başvuru ücretlerinin iadesi için işlemler otomatik olarak başlatılır. Kuranın tamamlanmasının ardından TOKİ ile anlaşmalı bankalar, iade yapılacak kişilerin kesin listelerini oluşturur. Genellikle kura bittikten sonraki 5 iş günü ile 1 hafta arasında iade süreci aktif hâle gelir ve ücretler hesaba yansımaya başlar.

"TOKİ TAHSİL EDİLDİ" NE ANLAMA GELİR?

Sistemde "Başvuru Tahsil Edildi" ifadesinin görülmesi, başvuru bedelinin banka tarafından başarıyla alındığını ve bu ödemenin TOKİ'nin merkezi başvuru sistemine geçerek onaylandığını gösterir. Bu aşamadan sonra başvuru resmen geçerli kabul edilir. Sürecin sonraki adımı ise kura sonuçlarını beklemek olacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor

Milyonları ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur

İstanbul için kıyamet senaryosu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
TFF, ilave transfer dönemi için FIFA'dan gelen cevabı açıkladı

Futbol kulüplerini zora sokan haber! Transfer yapamayacaklar
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.