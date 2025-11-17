e-Devlet üzerinden işlem yapan vatandaşlar, sistemde çıkan "TOKİ Başvuru Tahsil Edildi ne demek?" ifadesinin ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. Peki, TOKİ Başvuru Tahsil Edildi ne demek?

TOKİ'DE "TAHSİLAT BEKLENİYOR" UYARISI NEYİ İFADE EDİYOR?

TOKİ konut başvurusu yapan birçok kişi, ödeme işlemlerini tamamladıkları hâlde sistemde "Tahsilat Bekleniyor" ibaresiyle karşılaşabiliyor. e-Devlet veya banka üzerinden ücret yatırılmış olsa bile başvurunun henüz onaylanmaması, vatandaşlarda endişeye sebep olabiliyor.

Bu uyarı, başvurunun sisteme alındığını fakat ödeme bilgisinin TOKİ'nin sistemine henüz doğrulanarak düşmediğini ifade eder. Yani ücret gerçekten yatırılmamış olabileceği gibi, ödeme yapıldıysa bankayla TOKİ'nin sistemleri arasındaki veri aktarımının tamamlanması bekleniyor olabilir.

TOKİ 5000 TL BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLİR?

Kura süreci sona erdiğinde, başvuru ücretlerinin iadesi için işlemler otomatik olarak başlatılır. Kuranın tamamlanmasının ardından TOKİ ile anlaşmalı bankalar, iade yapılacak kişilerin kesin listelerini oluşturur. Genellikle kura bittikten sonraki 5 iş günü ile 1 hafta arasında iade süreci aktif hâle gelir ve ücretler hesaba yansımaya başlar.

"TOKİ TAHSİL EDİLDİ" NE ANLAMA GELİR?

Sistemde "Başvuru Tahsil Edildi" ifadesinin görülmesi, başvuru bedelinin banka tarafından başarıyla alındığını ve bu ödemenin TOKİ'nin merkezi başvuru sistemine geçerek onaylandığını gösterir. Bu aşamadan sonra başvuru resmen geçerli kabul edilir. Sürecin sonraki adımı ise kura sonuçlarını beklemek olacaktır.