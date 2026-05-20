Tokat'ta taşkın riskine karşı vatandaşlar güvenli bölgelere taşındı

Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak'taki su seviyesinin yükselmesiyle 15 mahallede geçici tahliye kararı alındı. Vatandaşlar KYK yurtları ve misafirhanelere yerleştirilirken, AFAD ve güvenlik ekipleri sahada görev aldı.

Yeşilırmak'taki su seviyesinin yükselmesiyle beklenen muhtemel sel öncesi risk altındaki mahallelerde güvenlik önlemleri artırıldı. Tokat Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarda AFAD, jandarma, polis, belediye ve sağlık ekipleri sahada görev aldı. Ekipler tarafından mahalle mahalle yapılan anonslarla vatandaşlardan tedbir amaçlı evlerini boşaltmaları istendi. Tahliye sürecinde özellikle yaşlı, engelli ve çocuklu ailelere öncelik verildi. Vatandaşların güvenli şekilde tahliye noktalarına ulaştırılması için servis araçları tahsis edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar KYK yurtları ile kamuya ait misafirhanelere yerleştirildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
