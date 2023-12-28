Tokatçı filmi oyuncuları kim? Tokatçı filmi konusu, oyuncuları ve Tokatçı özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Tokatçı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tokatçı filmini izleyecek olanların merak ettiği Tokatçı konusu nedir, Tokatçı oyuncuları kimler ve Tokatçı özeti gibi konuları inceliyoruz.

TOKATÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Saf köylü Osman, yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa' nın kızı Emine' ye deliler gibi aşıktır...Bunu ağaya açıklayınca ağa öfkeden deliye döner. Ancak Osman ailesiyle birlikte kapısına dayanınca da yüklü miktarda başlık parası ister. Aşkından divane olan Osman yüzünden başlık parası arttıkça artar ve 600 bin liraya yükselir. Parayı biriktirmek için gurbete çalışmaya giden Osman tamamladığı başlık parasıyla köye dönerken soyulur. Dönüşte Emine' yi alamadığı gibi, toprakları elinden alınan babasının da ölümüne tanık olur.

Tekrar şehire dönen Osman hem başlık parası biriktirmek, hem toprakları geri almak için çare aramaya başlar. İkinci İstanbul macerasında karşısına çıkan askerlik arkadaşı Şevket, ona kısa yoldan zengin olmasına yarayacak tokatçılğı öğretmeye başlar. Şevket' ten insanları ve hayatı tanımaya öğrenen Osman, ona saflığı ve iyiliği öğretecektir.

TOKATÇI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Natuk Baytan

Oyuncular: Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen, Ünal Gürel, Nazan Saatçi

Tür: Komedi