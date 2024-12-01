Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu kaza mı yaptı, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu sağlık durumu ne?

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu makam otomobili, Sungurlu-Alaca kara yolu Şekerhacılı köyü yakınlarında tır, otomobil ve hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Yazıcıoğlu ile araçlarda bulunan 6 kişi hafif yaralandı. Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu kaza mı yaptı?

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI YAZICIOĞLU KAZA MI YAPTI?

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu makam otomobili, Sungurlu-Alaca kara yolu Şekerhacılı köyü yakınlarında tır, otomobil ve hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Yazıcıoğlu ile araçlarda bulunan 6 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise başka bir araçla hastaneye gitti.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif yaralı atlattığını ve Sungurlu Devlet Hastanesi acil servisinin sarı alanında tedavisinin sürdüğünü söyledi.